Опубликовано видео следственного эксперимента с причастным к убийству полицейского в Саратове

Следственный эксперимент на месте убийства полицейского в Саратове.Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области в отношении 32 и 40-летнего жителей города Саратова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. г ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). По версии следствия, 32 и 40-летний мужчины незаконно приобрели на территории города Саратова наркотическое средство синтетического происхождения, произвели его расфасовку по отдельным упаковкам, с целью последующей реализации неопределённому кругу лиц. Однако реализовать свои противоправные намерения, направленные на сбыт наркотического средства, они не смогли по независящим от них обстоятельствам. 21 декабря 2019 года около 21 часа возле дома № 2 по Киевскому проезду города Саратова их противоправные действия были пресечены сотрудниками ППСП УМВД России по городу Саратову. В ходе задержания 32-летний подозреваемый оказал сопротивление сотрудникам полиции, при этом, произведя выстрел, ранил одного из них, а также нанес телесные повреждения второму полицейскому. Инспектор ППС, получивший огнестрельное ранение, скончался в лечебном учреждении. Следователями СК 40-летний мужчина, подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств, задержан в порядке, предусмотренном ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Как сообщалось ранее, 32-летний фигурант уголовного дела, задержан ранее по подозрению в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ст. 317 УК РФ и ч. 3 ст. 30 п. г ч. 4 ст. 228.1 УК РФ соединены в одном производстве. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.