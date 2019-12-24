Ночные регистрации: в ЗАГСе Саратова вспомнили историю бракосочетаний

СЕГОДНЯ 11:38 2019-12-24T15:07:43+03:00

Такие мероприятия проводятся в пятый раз

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Сегодня, 24 декабря, в ЗАГСе Саратова прошел пресс-завтрак.

- В этом году самая «поздняя» пара решила узаконить отношения в 20:30. В этом году в соцсетях горожане выбрали тему «Бенефис любви», — сказала начальник Управления ЗАГС по Саратовской области Юлия Понамарева

Для мероприятия была сделана театрализованная программа. По сценарию у молодоженов даже пропадали кольца, ситуацию исправляли мимы, которые отдавали украшения.

Регистрация привлекла внимание молодоженов всех возрастов.

Напомним, что в 2018 году такие свадьбы были в стиле Гэтсби, в 2017 — посвященные 100-летнему юбилею органов ЗАГС, в 2016 появлялся призрак Оперы, в 2015 году — в стиле детского праздника.

Молодожены могут проголосовать и за тему на следующий, 2020 год.

Отметим, что местные жители также охотно женятся и в обычные даты. Так, в 2020 году на 3 января подано четыре заявления, на 6 января — три заявления на вступление в брак.

ИСТОЧНИК KP.RU