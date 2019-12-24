Ночные регистрации: в ЗАГСе Саратова вспомнили историю бракосочетаний
Сегодня, 24 декабря, в ЗАГСе Саратова прошел пресс-завтрак.
- В этом году самая «поздняя» пара решила узаконить отношения в 20:30. В этом году в соцсетях горожане выбрали тему «Бенефис любви», — сказала начальник Управления ЗАГС по Саратовской области Юлия Понамарева
Для мероприятия была сделана театрализованная программа. По сценарию у молодоженов даже пропадали кольца, ситуацию исправляли мимы, которые отдавали украшения.
Регистрация привлекла внимание молодоженов всех возрастов.
Напомним, что в 2018 году такие свадьбы были в стиле Гэтсби, в 2017 — посвященные 100-летнему юбилею органов ЗАГС, в 2016 появлялся призрак Оперы, в 2015 году — в стиле детского праздника.
Молодожены могут проголосовать и за тему на следующий, 2020 год.
Отметим, что местные жители также охотно женятся и в обычные даты. Так, в 2020 году на 3 января подано четыре заявления, на 6 января — три заявления на вступление в брак.
ИСТОЧНИК KP.RU