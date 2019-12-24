В отношении убивших полицейского распространителей наркотиков в Саратове возбуждено очередное уголовное дело

СЕГОДНЯ 11:26 2019-12-24T11:39:31+03:00

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Отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Саратовской области в отношении 32 и 40-летнего жителей Саратова, которые ранее убили полицейского, возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

По версии следствия, 32 и 40-летний мужчины купили в Саратове синтетические наркотики, произвели его расфасовку по отдельным упаковкам для перепродажи через закладки.

21 декабря около 21 часа возле дома №2 по Киевскому проезду их остановили сотрудники ППСП УМВД России. В ходе задержания 32-летний подозреваемый выстрелом из пистолета ранил одного из них, а также нанес телесные повреждения второму полицейскому. Инспектор ППС, получивший огнестрельное ранение, затем скончался в лечебном учреждении.

Оба задержанных находятся под стражей. Сейчас их уголовные дела о наркотиках соединены в одном производстве.

ИСТОЧНИК KP.RU