Саратовцам рассказали, как выбрать икру на Новый год

СЕГОДНЯ 10:35 2019-12-24T10:35:43+03:00

Есть несколько основных правил и нюансов

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Роспотребнадзор по Саратовской области рассказал, как среди огромного ассортимента красной икры на прилавках выбрать качественный и безопасный продукт на новогодние праздники.

- Главное правило — не покупать деликатес в местах несанкционированной торговли, а также с рук у частных лиц, — сообщили в ведомстве.

Также в Роспотребнадзоре поделились сведениями, какая информация должна быть на этикетке, а это: наименование продукта (икра и вид рыбы, из которой она получена), название и адрес завода-изготовителя, лазерная или выбитая изнутри на крышке маркировка с датой изготовления, слово «ИКРА», номер завода, смены и индекс рыбной промышленности «Р», условия хранения и срок годности.

Икра должна содержать всего три компонента: сами икринки, соль и консервант. Из последних разрешенные: Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212, Е-213.

Покупателям также стоит обратить внимание на то, что нерест лососевых идет в июле-августе, и если икра сделана в сентябре и позднее, то она была изготовлена из заморозки, что должно быть указано в маркировке.

Сама по себе натуральные икринки одинакового размера, целые, округлые, не примятые и не сухие, имеют ядро. Также продукт должен лопаться при легком нажатии.

На вкус икра не должна быть горькой или слишком пересоленной, небольшая горечь может быть только у икры кижуча.

Хранить продукт надо в холодильнике, переложив ее из жестяной банки в сухую стеклянную емкость.

ИСТОЧНИК KP.RU