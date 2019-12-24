Сегодня в Саратов привезут святыню с острова Корфу
Сегодня, 24 декабря, в 17:00 в храме во имя Спиридона Тримифунтского (находящемся в поселке Солнечный-2 Саратова, на бульваре Героев Отечества) состоится торжественная встреча святыни, привезенный с острова Корфу.
Ежегодно паломникам, приезжающим на Корфу, передается на поклонение в один из храмов обувь с ног святителя Спиридона Тримифунтского.
- Все, кто несет служение в храме на острове Корфу, убеждены: святой Спиридон сам посещает страждущих людей — уже много столетий при переоблачении мощей является чудо: бархатные башмачки святителя оказываются стоптанными», — объясняет настоятель храма во имя Спиридона Тримифунтского иерей Александр Чеботарев.
Башмачок из бархата будет храниться в храме во имя Спиридона Тримифунтского
В День памяти святителя, 25 декабря, в восемь часов утра в храме во имя Спиридона Тримифунтского состоится служба.
ИСТОЧНИК KP.RU