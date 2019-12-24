Сегодня в Саратов привезут святыню с острова Корфу

СЕГОДНЯ 10:25 2019-12-24T11:24:43+03:00

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Сегодня, 24 декабря, в 17:00 в храме во имя Спиридона Тримифунтского (находящемся в поселке Солнечный-2 Саратова, на бульваре Героев Отечества) состоится торжественная встреча святыни, привезенный с острова Корфу.

Ежегодно паломникам, приезжающим на Корфу, передается на поклонение в один из храмов обувь с ног святителя Спиридона Тримифунтского.

- Все, кто несет служение в храме на острове Корфу, убеждены: святой Спиридон сам посещает страждущих людей — уже много столетий при переоблачении мощей является чудо: бархатные башмачки святителя оказываются стоптанными», — объясняет настоятель храма во имя Спиридона Тримифунтского иерей Александр Чеботарев.

Башмачок из бархата будет храниться в храме во имя Спиридона Тримифунтского

В День памяти святителя, 25 декабря, в восемь часов утра в храме во имя Спиридона Тримифунтского состоится служба.

ИСТОЧНИК KP.RU