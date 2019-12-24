2019-12-24T10:21:10+03:00
Общество

Не все потеряно: 80-летняя саратовчанка впервые вышла замуж

Жениху "всего" 89 лет
Дарья Вострикова
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Юлия ПономареваЮлия Пономарева
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Сегодня, 24 декабря, начальник управления по делам ЗАГС при правительстве Саратовской области Юлия Пономарева рассказала об итогах года.

- В этом году произошли большие изменения в подаче заявлений за год. Это позволило разгрузить отделы регионального ведомства, избавить от очередей. Людям не нужно стоять с 6 утра, они могут сообщить о своем решении через портал Госуслуг. Порядка 500 пар подали заявление на 2020 год, - отметила она.

На 02.02.2020, красивую дату, - уже есть 21 заявление. 08.08.2020 - "день бесконечности" выбрали 26 пар. Десять заявлений подано на 25.04.2020 в преддверии Красной горки, "на которую если женишься, вовек не разженишься".

Эти данные привела Пономарева только по Дворцу бракосочетаний.

За 11 месяцев 2019 гола всего проведено 75 676 регистраций актов гражданского состояния. Браки заключали 12724 раза, разводились 9084.

Чаще всего оба действия совершают граждане в возрасте от 25 до 34 лет.

За этот год пара с наибольшей разницей в возрасте составила 36 лет. Самая возрастная новая семья - 89 лет жениху и 80 лет невесте, была отмечена в Саратовском районе. Примечательно, что для женщины это был первый брак.

ИСТОЧНИК KP.RU

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