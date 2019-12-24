2019-12-24T10:05:16+03:00
Общество

Общественный совет Энгельсского района просит у Володина 20 троллейбусов

Всего в Саратовскую область из Москвы придут 50 единиц электротранспорта
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На сайте администрации Энгельсского района опубликовано письмо Общественного совета. который обращается к председателю Госдумы Вячеславу Володину. Общественники через сайт администрации просят Володина направить 20 троллейбусов в Энгельс. Напомним, по договоренностью с мэрией Москвы из 200 троллейбусов, которые Москва снимает со своих линий и направляет в регионы, 50 придут в Саратов и будут распределены между областным центром, Энгельсом и Балаково. Столица раздает электротранспорт, потому что переходит на новые электробусы.

- Сейчас подвижной состав в Энгельсе находится в крайне изношенном состоянии и состоит из троллейбусов, произведенных свыше десяти лет назад. Из сорока одной единицы, четыре троллейбуса уже списаны и еще девять готовятся к списанию, - жалуются Володину энгельсские общественники.

- Учитывая сложную ситуацию с техническим состоянием общественного электротранспорта, обращаемся к Вам с просьбой направить в Энгельс 20 единиц подвижного состава. Надеемся на Вашу поддержку в решении данной проблемы в интересах наших жителей, - попросили троллейбусы для Энгельса общественники.

Напомним, вчера в ходе заседания правительства области мэр Саратова сообщил, что 4 троллейбуса уже пришли в областной центр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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