В Саратове в суд передано дело застрелившего и закопавшего жену в Корольковом саду мужчины

СЕГОДНЯ 10:29 2019-12-25T10:54:35+03:00

Обвиняемого будут судить по двум статьям: убийство и незаконный оборот оружия

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В Заводском районе Саратова в суд передано дело в отношении 38-летнего Юрия Платунова. Его обвиняют в убийстве супруги Натальи и незаконном приобретении, хранении и перевозке огнестрельного оружия.

- По данным следствия, мужчина решил расправиться с 35-летней женой на почве личных неприязненных отношений. 28 мая он забрал женщину с работы и по пути домой предложил ей прогуляться по Королькову саду. Ничего не подозревающая жертва согласилась, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Уже в лесопосадках злоумышленник достал обрез охотничьего карабина и выстрелил в голову жены. После он достал из машины лопату и закопал супругу. Тело нашли 30 мая правоохранители.

При этом обрез он выкинул в коллектор, а сам написал заявление в полицию о пропаже супруги и помогал в ее поисках.

Фото СУ СКР по Саратовской области

В прокуратуре Саратовской области отметили, что мужчина готовился к преступлению, так как забрал оружие из гаража в период с 1 по 28 мая и хранил его под водительским сидением.

На время расследования Платунова заключили под стражу.

Он не признался в преступлении, заявив, что выстрелил в жену случайно. Несмотря на это, следователи собрали достаточно доказательств вины и направили дело в суд.

В прокуратуре Саратовской области отметили, что мотивом убийства могло стать желание связать свою жизнь с другой женщиной и неудовлетворенность семейной жизнью.

ИСТОЧНИК KP.RU