В Саратовской области мужчины незаконно ловили щук, налимов и судаков
В Воскресенском районе Саратовской области с троих рыбаков взыскали ущерб за незаконный вылов.
- При помощи остроги 33-летний житель села Воскресенское выловил трех налимов, 67-летнему жителю Усовки выловить щуку помог вентерь, а 36-летний житель села Березняки поймал трех щук и пять судаков с помощью жаберной сети, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.
Всех мужчин привлекли к административной ответственности и оштрафовали по 2 тыс. рублей, но ущерб они не возместили. С соответствующими исками в суд обратился районный прокурор.
В итоге с рыбаков взыскали в общей сумме более 22 тыс. рублей, тем самым возместив причиненный ими ущерб за незаконный вылов водных биологических ресурсов.
ИСТОЧНИК KP.RU