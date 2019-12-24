В Саратовской области мужчины незаконно ловили щук, налимов и судаков

СЕГОДНЯ 09:40 2019-12-24T09:40:51+03:00

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В Воскресенском районе Саратовской области с троих рыбаков взыскали ущерб за незаконный вылов.

- При помощи остроги 33-летний житель села Воскресенское выловил трех налимов, 67-летнему жителю Усовки выловить щуку помог вентерь, а 36-летний житель села Березняки поймал трех щук и пять судаков с помощью жаберной сети, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.

Всех мужчин привлекли к административной ответственности и оштрафовали по 2 тыс. рублей, но ущерб они не возместили. С соответствующими исками в суд обратился районный прокурор.

В итоге с рыбаков взыскали в общей сумме более 22 тыс. рублей, тем самым возместив причиненный ими ущерб за незаконный вылов водных биологических ресурсов.

ИСТОЧНИК KP.RU