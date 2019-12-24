В Саратовской области из-за гриппа закрыты две школы и детсад

СЕГОДНЯ 09:08 2019-12-24T09:14:56+03:00

За неделю ОРВИ поразили более 12 тысяч человек в Саратовской области Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Роспотребнадзор сообщил, что за неделю в регионе заболели 12,4 тыс. человек, но до эпидемии еще не дотягиваем

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В Роспотребнадзоре сообщили, что заболеваемость острыми респираторными инфекциями верхних дыхательных путей (ОРВИ) в Саратове и в целом по области находится на неэпидемическом уровне.

Всего в области за неделю с 16 по 22 декабря зарегистрировано 12443 случая заболевания ОРВИ, а это на 6,6% ниже расчетного эпидемического порога. По данным лабораторного мониторинга, на территории области циркулируют вирусы гриппозной и негриппозной этиологии.

По состоянию на 23 декабря из-за массовой заболеваемости детей уже закрыты две школы в Самойловском и Саратовском районах и один детский сад в поселке Краснознаменский Самойловского района.

В Роспотребнадзоре призвали при первых признаках заболевания обращаться к врачам. Особое значение приобретает организация «утреннего фильтра» - работникам образовательных учреждений необходимо следить за тем, чтобы дети и подростки с признаками ОРВИ не допускались к занятиям.

ИСТОЧНИК KP.RU