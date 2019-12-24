В Саратовской области из-за гриппа закрыты две школы и детсад
В Роспотребнадзоре сообщили, что заболеваемость острыми респираторными инфекциями верхних дыхательных путей (ОРВИ) в Саратове и в целом по области находится на неэпидемическом уровне.
Всего в области за неделю с 16 по 22 декабря зарегистрировано 12443 случая заболевания ОРВИ, а это на 6,6% ниже расчетного эпидемического порога. По данным лабораторного мониторинга, на территории области циркулируют вирусы гриппозной и негриппозной этиологии.
По состоянию на 23 декабря из-за массовой заболеваемости детей уже закрыты две школы в Самойловском и Саратовском районах и один детский сад в поселке Краснознаменский Самойловского района.
В Роспотребнадзоре призвали при первых признаках заболевания обращаться к врачам. Особое значение приобретает организация «утреннего фильтра» - работникам образовательных учреждений необходимо следить за тем, чтобы дети и подростки с признаками ОРВИ не допускались к занятиям.
ИСТОЧНИК KP.RU