2019-12-24T08:14:15+03:00
Происшествия

Житель Челябинска продал украденный у саратовца телефон на Сенном рынке

Гаджет за 8 тыс. купили за 500 рублей
Ольга Симонова
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В Октябрьском районе Саратова полиция вчера, 23 декабря, поймала подозреваемого в краже телефона.

- С заявлением о пропаже мобильника 29 ноября обратился 51-летний мужчина и рассказал, что лишился Huawei Y5 стоимостью почти за 8 тыс. рублей днем 3 октября на складе на улице Беговая, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Правоохранители возбудили уголовное дело за кражу и 23 декабря поймали 29-летнего безработного жителя Челябинска.

Мужчина рассказал, что украденный гаджет продал на Сенном рынке за 500 рублей.

Ранее не судимому подозреваемому выписали подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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