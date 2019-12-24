Житель Челябинска продал украденный у саратовца телефон на Сенном рынке
В Октябрьском районе Саратова полиция вчера, 23 декабря, поймала подозреваемого в краже телефона.
- С заявлением о пропаже мобильника 29 ноября обратился 51-летний мужчина и рассказал, что лишился Huawei Y5 стоимостью почти за 8 тыс. рублей днем 3 октября на складе на улице Беговая, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
Правоохранители возбудили уголовное дело за кражу и 23 декабря поймали 29-летнего безработного жителя Челябинска.
Мужчина рассказал, что украденный гаджет продал на Сенном рынке за 500 рублей.
Ранее не судимому подозреваемому выписали подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU