2019-12-24T07:42:23+03:00
Общество

Саратовцы схватились в дискуссии о сбитой кошке

Хайп на теме спасения животных не всем по нраву
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Фото сбитой кошки в саратовской клинике из соцсетейФото сбитой кошки в саратовской клинике из соцсетей
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В группе «Саратов Онлайн» соцсети «ВКонтакте» поздно вечером 23 декабря был опубликован пост о сбитой на дороге в городе кошке.

Вокруг него возникла бурная дискуссия. Никто не спорит, что нужно помогать животным, но упрекают автора Карину Денисову в пиаре на зоотеме.

- Мир деградирует, из-за этого кота могла случиться авария. Ну, сбили, каждый день сбивают. Тут столько трагедий, а убиваются по коту. Как стало модно на показ быть зоошизой, — примерно так общее мнение выразила Дарья Гладкова.

Вряд ли на такую реакцию рассчитывала автор поста:

- А пенсионерам, детдомовцам, инвалидам кто поможет? Лицемерие в чистом виде, — считает Руслан Нугаев.

Эта публикация набрала уже почти 800 комментариев.

- Душа есть у людей? Что стало с вашими сердцами? Кошку сбили, бросили на дороге умирать, с раздробленной челюстью, снятым скальпом с нее, вся переломанная. Машины мимо ехали, всем плевать.

Остановился мой брат, чтобы убрать труп с дороги на обочину, поднял ее, а она живая, хрипит! Кошка в клинике, под стабилизацией, завтра операция! — сообщила пользовательница ВК Карина Денисова.

Напомним, недавно именно спасение сбитого на трассе котенка сделало известным дальнобойщика из Энгельса Александра Ермолаева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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