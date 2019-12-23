Водитель ВАЗ погиб на трассе под Балаково при столкновении с фурой
Авария произошла у села Быков Отрог
Изменить размер текста:
На трассе Самара – Волгоград В Балаковском районе Саратовской области произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария случилась в 17:45 около села Быков Отрог.
По предварительной версии, 52-летний водитель автомобиля ВАЗ-2108 выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой Volvo. Грузовиком управлял 53-летний мужчина.
В ДТП водитель легковушки погиб на месте.
ИСТОЧНИК KP.RU