2019-12-23T19:05:06+03:00
Происшествия

Водитель ВАЗ погиб на трассе под Балаково при столкновении с фурой

Авария произошла у села Быков Отрог
Екатерина Семенова
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На трассе СамараВолгоград В Балаковском районе Саратовской области произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария случилась в 17:45 около села Быков Отрог.

По предварительной версии, 52-летний водитель автомобиля ВАЗ-2108 выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой Volvo. Грузовиком управлял 53-летний мужчина.

В ДТП водитель легковушки погиб на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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