В Мордовии прошли похороны полицейского, застреленного на службе в Саратове

СЕГОДНЯ 18:38 2019-12-23T18:43:19+03:00

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Днем 23 декабря в Рузаевском районе Мордовии похоронен инспектор полка ППС УМВД России по Саратову лейтенант полиции Михаил Гадеев.

Похороны с воинскими почестями прошли на малой родине погибшего сотрудника МВД в селе Новый Усад. В церемонии приняли участие представители ГУ МВД России по Саратовской области, коллеги и сослуживцы полицейского.

Напомним, накануне состоялось прощание с Михаилом Гадеевым в УМВД по Саратову.

Его убийца, 32-летний житель Саратова, задержан и взят под стражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU