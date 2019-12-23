2019-12-23T18:23:31+03:00
Происшествия

Убийца полицейского в Саратове взят под стражу на два месяца

Сегодня в Мордовии простились с полицейским, погибшем в Саратове
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Взят под стражу убийца полицейского в Саратове.

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После задержания в минувшие выходные, сегодня, 23 декабря, заключен под стражу застреливший сотрудника ППС 32-летний житель Саратова.

Решение о взятии под стражу на два месяца обвиняемого в особо тяжком преступлении принял сегодня суд в Саратове.

Напомим, 21 декабря около 21.00 двое сотрудников ППСП УМВД России по Саратову остановили возле дома №2 по Киевскому проезду двоих мужчин для проверки документов. Один из них неожиданно произвел выстрел в инспектора ППС, пуля попала в грудь слева. Несмотря на тяжелое ранение лейтенант Михаил Гадеев и его напарник обезвредили и задержали обоих.

Раненный сотрудник полиции от большой потери крови скончался в больнице в тот день. Прощание с ним в Саратове состоялось 22 декабря, 23 с Гадеевым простились на родине, в Мордовии.

На следующий день, 22 декабря был госпитализирован напарник, который также получил травмы при задержании нападавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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