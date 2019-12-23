В Саратовской области в 2020 году построят семь детсадов и три школы

СЕГОДНЯ 16:36 2019-12-23T16:36:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области за 2020 год будет построено семь детских садов.

Как сообщила на заседании правительства области министр образования Ирина Седова, в рамках нацпроектов в регионе запланировано построить также три школы, 42 центра «Точки роста».

Также появится первый мобильный детский технопарк «Кванториум» и Центр цифрового образования детей IT-куб.

- С 2020 года начнется реализация программы «Земский учитель». На эти цели предусмотрено 34 млн рублей. Эта мера наряду с региональным единовременным пособием при устройстве выпускников вузов и техникумов в сельские образовательные организации, которое увеличено до 100 тысяч рублей, позволит эффективно решать проблемы нехватки педагогов на селе, — отметила министр.

ИСТОЧНИК KP.RU