Главную елку в Хвалынске украсили пустыми бутылками

СЕГОДНЯ 16:23 2019-12-23T16:24:26+03:00

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В Хвалынске Саратовской области главную Новогоднюю елку города украсили самодельными игрушками.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, на ветвях развешаны картонные фигурки, пустые раскрашенные бутылки, бумажные гирлянды.

- Люди готовы сами покупать игрушки и украшать символ праздника. Но как-то обидно, что руководству города настолько все равно на главную елку, которая выглядит, как нищенка, и что это продолжается из года в год, — написал очевидец в «Пикабу».

Уточняется, что украшения сделаны детьми.

Фото соцсетей

При этом в небольших населенных пунктах действительно существует традиция украшать главную елку детскими поделками. Их изготавливают школьники, а потом среди представленных игрушек и гирлянд выбирают лучшие.

- Это было очень престижно — когда твою игрушку вешали на Новогоднюю елку на площади. Устраивали конкурсы, выбирали лучших, — поделились воспоминаниями корреспонденты «КП-Саратов».

ИСТОЧНИК KP.RU