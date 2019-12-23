За год в Саратовской области аннулировали лицензии 51 управляющей компании
Вы дали за это же время 47 лицензий
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В 2019 году лицензию на управление многоквартирными домами получили 47 управляющих компаний. За весь период лицензирования с 2015 года выдано 473 лицензий.
При этом всего по решению суда аннулировано 86 лицензий, из которых 51 - в 2019 году.
Как сообщили в Госжилинспекции, за год квалификационных аттестатов за различные провинности и преступления лишились 27 руководителей УК. Это обязательный документ, без которого человек не может работать директором управляющей организации.
ИСТОЧНИК KP.RU