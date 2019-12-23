Саратовская область снизила госдолг до 67% от своих доходов

СЕГОДНЯ 15:51 2019-12-23T15:51:22+03:00

К этому привела деятельность экономического блока сразу по нескольким направлениям

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Государственный долг области снижен до 46,5 млрд рублей, что составляет 67,2% к годовому объему налоговых и неналоговых доходов (70 млрд рублей).

- В 2015 году это соотношение было 101,5%, - напомнил Вадим Ойкин.

Этого удалось добиться главным образом за счет возврата в ноябре за счет собственных доходов области в федеральный бюджет 1,25 млрд рублей долга.

Регион стал меньше платить по банковским кредитам - средняя процентная ставка снижена с 8,27% на начало года до 7,28% годовых на сегодняшний день.

Прогнозируемая ежегодная экономия расходов на обслуживание долга в результате этих мероприятий составит около 290 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU