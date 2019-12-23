За минувший уикэнд ГИБДД Саратова остановила 11 пьяных водителей

СЕГОДНЯ 15:25 2019-12-23T15:26:48+03:00

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Вечером и ночью в пятницу и субботу, 20 и 21 декабря, городская Госавтоинспекция особо тщательно проверяла водителей на наличие опьянения. Рейд «Нетрезвый водитель», выявил шесть автолюбителей, которые показали превышение разрешенной доли алкоголя в выдохе. Еще пятеро от медосвидетельствования отказались.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения не преступать закон, поскольку последствия нетрезвой поездки могут быть трагическими. Пьяный водитель представляет собой большую угрозу для всех окружающих, - пассажиров, пешеходов и других водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU