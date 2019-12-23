В Саратов настоящая зима придет только к Новому Году

СЕГОДНЯ 15:02 2019-12-23T15:02:08+03:00

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Аномальная погода диктует свои условия для жителей Саратовской области. Пока что ни морозов, ни снега или возможности покататься на коньках у горожан не было. Однако ситуация обещает поменяться в ближайшее время.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, ближе к 28-29 декабря в регион придут атмосферные фронты и осадки.

В канун Новогодней ночи Саратов окраситься в белый цвет, как это традиционно принято для декабря.

Начало 2020 года горожане встретят с непривычным морозом. К полуночи столбик термометра опустится до -12-15 градусов, в Левобережье и восточной части региона до -17-19 градусов.

Уже к середине ночи температура повысится до -9-11 градусов, а на следующий день на улице будет -4-6 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU