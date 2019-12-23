2019-12-23T15:01:50+03:00
Общество

Регоператор уведомляет о снижении платы за услугу по обращению с ТКО на 5,4%

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19 декабря состоялось заседание правления Комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области. В соответствии с принятым решением установлен тариф на услугу по обращению с ТКО, оказываемую Региональным оператором в Зоне 1. С 1 января 2020 года он снизится с 562,62 рублей до 532,03 рублей за 1 кубометр ТКО, или на 5,4%.

В основе снижения и тарифного регулирования заложены экономическая эффективность работы системы концессионных мусороперерабатывающих предприятий, построенных АО «Управление отходами» в Саратовской области. Также снижение тарифа обусловлено освобождением от НДС региональных операторов по ряду затрат, включенных в тариф.

- Услуга Регионального оператора по обращению с ТКО является единственной коммунальной услугой, которая планомерно дешевеет. В параметры долгосрочного тарифного регулирования изначально уже было заложено снижение цены. Работа двух концессионных объектов, построенных в АО «Управление отходами», позволила обеспечить экологически безопасную обработку отходов, выполнение плановых показателей нацпроекта «Экология», а соблюдение ими жестких требований к собственной экономической эффективности позволяет обеспечить возврат первоначально вложенных инвестиций и плановое снижение стоимости коммунальной услуги для жителей Саратовской области, – заявил директор Регоператора Михаил Андреев.

Регоператор обеспечивает экологически безопасные обработку и захоронение всего массива ТКО, образующегося в зоне обслуживания и перемещенного мусоровывозящими компаниями на современные мусоровывозящие комплексы. Напомним, что тариф на услугу по обращению с ТКО на 2019 год по Зоне 1 был также снижен на 4%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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