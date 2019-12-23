Стали известны подробности госпитализации напарника застреленного в Саратове полицейского
Он попал в больницу на следующий день
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Стал известен возраст второго полицейского, пострадавшего в Саратове 21 декабря во время стрельбы.
Как сообщил «КП-Саратов» информированный источник, это 25-летний сотрудник полиции.
Его госпитализировали не в день нападения, а 22 декабря, с травмами не огнестрельного характера. До этого он находился в тяжелом эмоциональном состоянии.
Его коллега, 28-летний Михаил Гадеев, получил пулевое ранение в грудь и скончался в больнице.
Напомним, ЧП случилось на Киевском проезде, 2 во время задержания подозреваемых.
ИСТОЧНИК KP.RU