Стали известны подробности госпитализации напарника застреленного в Саратове полицейского

СЕГОДНЯ 14:55 2019-12-23T14:55:09+03:00

Он попал в больницу на следующий день

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Стал известен возраст второго полицейского, пострадавшего в Саратове 21 декабря во время стрельбы.

Как сообщил «КП-Саратов» информированный источник, это 25-летний сотрудник полиции.

Его госпитализировали не в день нападения, а 22 декабря, с травмами не огнестрельного характера. До этого он находился в тяжелом эмоциональном состоянии.

Его коллега, 28-летний Михаил Гадеев, получил пулевое ранение в грудь и скончался в больнице.

Напомним, ЧП случилось на Киевском проезде, 2 во время задержания подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU