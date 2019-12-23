В Петровске отреставрирован памятник Ивану Панфилову
Завершается капремонт музея Ивана Панфилова в Петровске.
В Петровске Саратовской области продолжается капитальный ремонт мемориального музея Героя Советского Союза Ивана Панфилова.
Как сообщают сторонники председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина на странице volodin.saratov в соцсети Instagram, работы вошли в завершающую стадию.
Сейчас закончена отделка фасада, начаты внутренние работы. Кроме того, уже отреставрирован памятник генералу Ивану Панфилову, который установлен рядом со школой.
В музее хранится около 740 экспонатов.
Напомним, ранее Вячеслав Володин побывал в Петровске и обратил внимание на плохое состояние музея, предложив его отремонтировать.
ИСТОЧНИК KP.RU