В Петровске отреставрирован памятник Ивану Панфилову

СЕГОДНЯ 14:21 2019-12-23T14:24:43+03:00

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В Петровске Саратовской области продолжается капитальный ремонт мемориального музея Героя Советского Союза Ивана Панфилова.

Как сообщают сторонники председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина на странице volodin.saratov в соцсети Instagram, работы вошли в завершающую стадию.

Сейчас закончена отделка фасада, начаты внутренние работы. Кроме того, уже отреставрирован памятник генералу Ивану Панфилову, который установлен рядом со школой.

В музее хранится около 740 экспонатов.

Напомним, ранее Вячеслав Володин побывал в Петровске и обратил внимание на плохое состояние музея, предложив его отремонтировать.

ИСТОЧНИК KP.RU