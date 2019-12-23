В Московскую область закупили мобильные маммографические комплексы из Саратова

СЕГОДНЯ 13:26 2019-12-23T13:26:09+03:00

В Саратовскую область аналогичная закупка планируется в следующем году

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Поставка двух маммографических комплексов произвело саратовское ЗАО «Радиан» в адрес минздрава Московской области в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Комплексы выполнены на базе фургонов «Газель» и предназначены для обследования женщин, живущих в отдельных районах методом цифровой визуализации изображений в реальном времени.

С 2003 года саратовская компания укомплектовала и реализовала более 500 аналогичных комплексов.

Как уточнили в минздраве Саратовской области семь подобных комплексов российского производства были закуплены для региона в 2018 году и еще столько же будут приобретены в 2020-м, в рамках нацпроекта.

ИСТОЧНИК KP.RU