Радаев предложил проверить сокращение добычи полезных ископаемых на предмет «утечек»

СЕГОДНЯ 12:58 2019-12-23T12:58:20+03:00

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Зампред облправительства Василий Разделкин объяснил остановкой прокачки через нефтепровод «Дружба» падение добычи полезных ископаемых в Саратовской области. По его словам почти полугодовой простой в связи с остановкой перекачки обернулся падением показателей промышленности региона именно в этой сфере. Кроме этого, в Саратовской области во многих скважинах «тяжелая» нефть, с большим количеством примесей.

- Что вы, что министр (промышленности) говорите одно и тоже. В этом году у вас минус по добыче полезных ископаемых по сравнению с прошлых годом. В прошлом году тоже был минус по сравнению с предшествующим. Это как объяснить? У нас разведанных объемов все больше, так не бывает, чтобы каждый год снижалась добыча. У вас учета нет, надо вообще разобраться, что за неизвестные юридические лица качают у нас, - заявил губернатор Валерий Радаев и попросил прокурора области подключиться и проверить, действительно ли есть сокращение добычи или куда уходит неучтенная нефть.

ИСТОЧНИК KP.RU