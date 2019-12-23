Стало известно расписание Дома Деда Мороза на Театральной площади
Новогодние торжества начнутся с 22 часов в ночь на 1 января
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Установлен специальный режим праздничных гуляний на Театральной площади Саратова.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, юные горожане смогут пообщаться с Дедом Морозом и главными новогодними персонажами.
Дом Деда Мороза будет работать с 22 по 30 декабря с 17:00 до 18:30 и со 2 по 7 января с 12:00 до 19:00.
Новогодние торжества пройдут в ночь на 1 января с 22:00 до 02:00.
ИСТОЧНИК KP.RU