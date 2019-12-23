После вмешательства прокуратуры в поселке Степное снесли остатки детских площадок

СЕГОДНЯ 11:48 2019-12-23T11:48:21+03:00

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Прокуратура Советского района выявила нарушения исполнения законодательства о собственности.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, в Степном есть 28 детских площадок, но пригодны для игр не все.

Так, на улице Карла Маркса 7, Рабочей 27, Октябрьской 27 были остатки игрового оборудования, которые не числились в реестре муниципальной собственности и на балансе администрации Советского муниципального района не состояли.

Прокурор района направил в суд иск о том, чтобы обязать районную администрацию снести остатки конструкций, эти требования удовлетворены.

ИСТОЧНИК KP.RU