Драка в Энгельсском районе: 15-летняя девочка сломала парню ребро за оскорбление
В селе Ленинское Энгельсского района 21 декабря примерно в 8:00 неизвестные парни избили 15-летнюю девочку.
Как сообщили «КП-Саратов» в паблике «Мой Энгельс» соцсети «ВКонтакте», подросток шла из магазина. Ее заметил парень и криком предложил познакомиться, на что услышал отказ.
Расстроенный юноша поинтересовался вслед, почему девушки с низкой социальной ответственностью не ищут себе пару.
Девочку задели эти слова, она подошла и потребовала объяснений, на что получила отказ с нецензурной бранью уже в свою сторону.
Рассвирепевшая гражданка ударила парня, после чего между ними завязалась драка. В итоге юноши ушли, а девочка осталась со сломанным носом, синяками и возможно сотрясением мозга. Пострадавшая уже обратилась в больницу.
В комментариях под записью не все оценили пыл местной жительницы. Граждане призвали девушек в таких ситуациях не опускаться до уровня оскорбляющих мужчин, а пройти и не нарываться, чтобы не оказаться на больничной койке.
По мнению Анара Исламов, девочка сломала ребро парню, с которым дралась, а второй напал на нее когда увидел неудачу друга.
ИСТОЧНИК KP.RU