Драка в Энгельсском районе: 15-летняя девочка сломала парню ребро за оскорбление

СЕГОДНЯ 11:41 2019-12-23T12:04:20+03:00

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В селе Ленинское Энгельсского района 21 декабря примерно в 8:00 неизвестные парни избили 15-летнюю девочку.

Как сообщили «КП-Саратов» в паблике «Мой Энгельс» соцсети «ВКонтакте», подросток шла из магазина. Ее заметил парень и криком предложил познакомиться, на что услышал отказ.

Расстроенный юноша поинтересовался вслед, почему девушки с низкой социальной ответственностью не ищут себе пару.

Девочку задели эти слова, она подошла и потребовала объяснений, на что получила отказ с нецензурной бранью уже в свою сторону.

Рассвирепевшая гражданка ударила парня, после чего между ними завязалась драка. В итоге юноши ушли, а девочка осталась со сломанным носом, синяками и возможно сотрясением мозга. Пострадавшая уже обратилась в больницу.

В комментариях под записью не все оценили пыл местной жительницы. Граждане призвали девушек в таких ситуациях не опускаться до уровня оскорбляющих мужчин, а пройти и не нарываться, чтобы не оказаться на больничной койке.

По мнению Анара Исламов, девочка сломала ребро парню, с которым дралась, а второй напал на нее когда увидел неудачу друга.

ИСТОЧНИК KP.RU