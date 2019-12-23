2019-12-23T12:15:52+03:00
Общество

Сокращение смертности в Саратовской области идет невысокими темпами

Министр Наталья Мазина доложила на правительстве о «приведении в соответствие структуры смертности»
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Министр здравоохранения Наталья Мазина заявила, что в Саратовской области проходит умеренное сокращение смертности. В 2019 году удалсоь сохранить на 406 жизней больше, чем в прошлом году.

Между тем, темпы не высокие, а умеренные, потому что в том числе выросло количество смертей от внешних причин (4,7%), то есть не от болезней.

По болезням в лидерах сердечно-сосудистые заболевания и онкология.

В области уже приступили к подготовке специалистов для нового онкоцентра, который начнет строиться в Саратове в 2020 году.

- Произошло приведение структуры смертности в соответствие с рекомендациями. В 2,6 раза - до 4,9% - снизилась смертность от старости, - сообщила министр.

Как отметили Мазина, при этом в регионе возросла до 73 лет средняя продолжительность жизни – это исторический максимум.

Несколько раз губернатор просил министра ответить, когда будет сдана новая поликлиника в Елшанке. Мазина уклонялась от точного ответа, предлагая варианты «все будет в рамках закона» и «в ближайшее время». В результате глава региона добился положительного ответа на вопрос – сдадут ли до конца 2019 года.

Напомним, эту поликлинику обещали сдать к 20 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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