В Ивантеевском районе мужчина отдал тысячу рублей за оскорбление соседки

СЕГОДНЯ 11:16 2019-12-23T11:16:03+03:00

Гражданка не хотела давать денег в долг

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Суд обязал 32-летнего жителя Ивантеевского района выплатить штраф за оскорбление соседки.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, надзорный орган провел проверку по обращению пострадавшей.

Выяснилось, что 22 октября мужчина выбранился на 75-летнюю гражданку за отказ дать денег в долг.

За свой бойкий язык невежливый сосед отдал 1 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU