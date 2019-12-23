В Ивантеевском районе мужчина отдал тысячу рублей за оскорбление соседки
Гражданка не хотела давать денег в долг
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Суд обязал 32-летнего жителя Ивантеевского района выплатить штраф за оскорбление соседки.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, надзорный орган провел проверку по обращению пострадавшей.
Выяснилось, что 22 октября мужчина выбранился на 75-летнюю гражданку за отказ дать денег в долг.
За свой бойкий язык невежливый сосед отдал 1 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU