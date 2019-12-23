2019-12-23T11:13:44+03:00
Общество

Радаев потребовал заинтересовать жителей региона повесткой нацпроектов

Информационная составляющая по работе с нацпроектами должна быть шире, заявил Радаев
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Заседание правительства Саратовской области 23 декабряЗаседание правительства Саратовской области 23 декабря
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На заседании правительства Саратовской области 23 декабря о ремонте дорог и дворов в регионе доложил зампред Роман Бусаргин.

В 2019 году на дороги в области потратили 9,5 млрд рублей. 1 млрд пошел на ремонт дорог в Саратове, 300 млн на дорожные работы в Энгельсе. За счет этого удалось снизить число мест концентрации ДТП на 8%.

На следующий год планируется провести ремонт и строительство дорог в регионе на 5,9 млрд рублей, это 168 объектов или 362 км дорог. В Саратове из них 89 объектов (67,8 км), в Энгельсе 29 объектов (32 км).

- В основе нацпроектов должно быть настроение всего населения, не отдельных групп, не процента. Информационная составляющая должна быть намного шире. Люди должны знать о них, ждать, обсуждать, говорить сто не так. Всех жителей надо заинтересовать повесткой нацпроектов. У вас реальные вещи, которые вновь создаются, - заметил губернатор зампреду Роману Бусаргину.

Бусаргин, отвечая на вопрос об исполнении проекта по ремонту дворов, сказал, что семь районов области отстали по его исполнению. Им выделят меньше денег в 2020 году. Те, кто сделал дворы раньше и качественно, тем денег добавят.

- Вот об этом вы должны рассказать жителям, что от конкретных чиновников это зависит, снижение средств. Это все управленческие решения, вылететь из проекта можно легко, а попасть обратно – почти не возможно.

Радаев заметил, что чиновникам нельзя идти на поводу у подрядных организаций.

- Это государственная задача и они должны четко сработать по поставленным срокам. Ценовой аудит должен быть на уровне техзадания. Никаких больше объяснений, что «так вот вышло», когда не можем по ряду объектов объяснить происхождение суммы, - заметил Валерий Радаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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