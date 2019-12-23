Госпитализирован второй полицейский, раненый в Заводском районе
В Саратове продолжается расследование уголовного дела о смертельном ранении полицейского.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 32-летний подозреваемый задержан. Решается вопрос об аресте.
Напомним, около девяти вечера 21 декабря на улице возле дома №2 по Киевскому проезде двое сотрудников ППС остановили двух мужчин для проверки документов. Во время разговора один из них выстрелил в полицейского, ранив в грудь слева.
Злоумышленник был обезврежен и передан прибывшим для подкрепления полицейским.
Раненый Михаил Гадеев был госпитализирован, но вскоре скончался в больнице. Кроме того, травмы получил второй полицейский, сейчас ему оказывается медицинская помощь.
Орудие преступления изъято.
ИСТОЧНИК KP.RU