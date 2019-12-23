Госпитализирован второй полицейский, раненый в Заводском районе

СЕГОДНЯ 11:13 2019-12-23T11:14:16+03:00

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В Саратове продолжается расследование уголовного дела о смертельном ранении полицейского.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 32-летний подозреваемый задержан. Решается вопрос об аресте.

Напомним, около девяти вечера 21 декабря на улице возле дома №2 по Киевскому проезде двое сотрудников ППС остановили двух мужчин для проверки документов. Во время разговора один из них выстрелил в полицейского, ранив в грудь слева.

Злоумышленник был обезврежен и передан прибывшим для подкрепления полицейским.

Раненый Михаил Гадеев был госпитализирован, но вскоре скончался в больнице. Кроме того, травмы получил второй полицейский, сейчас ему оказывается медицинская помощь.

Орудие преступления изъято.

ИСТОЧНИК KP.RU