Саратовцы взяли пять медалей межрегионального турнира по тхэквондо
В состязаниях приняли участие свыше 300 человек
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С 21 по 22 декабря в Ульяновске проходил межрегиональный турнир по тхэквондо.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в состязаниях приняли участие более 300 спортсменов из 12 регионов РФ.
Так, саратовские участники завоевали пять медалей.
Ильяс Курбаналиева стала лучшей в весе до 37 кг, Михаил Абрицов взял серебро среди противников массой до 30 кг.
Бронзу в весе до 33 кг получил Ильнар Ишмухаметов, среди соперников до 30 кг эту же награду получили Иван Жиляков и Борис Байкаловец.
ИСТОЧНИК KP.RU