Саратовцы взяли пять медалей межрегионального турнира по тхэквондо

СЕГОДНЯ 11:12 2019-12-23T11:12:25+03:00

В состязаниях приняли участие свыше 300 человек

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С 21 по 22 декабря в Ульяновске проходил межрегиональный турнир по тхэквондо.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в состязаниях приняли участие более 300 спортсменов из 12 регионов РФ.

Так, саратовские участники завоевали пять медалей.

Ильяс Курбаналиева стала лучшей в весе до 37 кг, Михаил Абрицов взял серебро среди противников массой до 30 кг.

Бронзу в весе до 33 кг получил Ильнар Ишмухаметов, среди соперников до 30 кг эту же награду получили Иван Жиляков и Борис Байкаловец.

ИСТОЧНИК KP.RU