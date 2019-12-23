В Саратове рецидивист поджег чужой грузовик
Кузов машины уничтожен полностью
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В отдел полиции Заводского района 30 октября в 12:40 обратился 43-летний бизнесмен и рассказал, что 26 октября в 23:40 у дома №7 на Заречной улице загорелся его ГАЗ 3302.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, пожар уничтожил кузов машины.
В субботу, 21 декабря, выяснилось, что к преступлению причастен 24-летний рецидивист, который находится в СИЗО Балашова.
На него завели уголовное дело, не меняя меру пресечения.
ИСТОЧНИК KP.RU