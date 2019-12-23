Саратовская спортсменка взяла бронзу международного турнира

СЕГОДНЯ 10:44 2019-12-23T10:44:56+03:00

На дорожках бассейна собралось более 300 участников

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В Петербурге с 19 по 22 декабря состоялся XIII Международный турнир по плаванию «Кубок Владимира Сальникова».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, выступало более 300 спортсменов из Беларуси, Латвии, Пакистана, Македонии, Армении, Молдовы, Казахстана, Кыргызстана и с Кубы.

Отметим, что соревнования внесены в календари Международной федерации плавания (FINA) и Европейской лиги плавания (LEN). Кубок Владимира Сальникова проходит при поддержке правительства Санкт-Петербурга, Всероссийской федерации плавания и Федерации плавания Санкт-Петербурга.

Россию представляла саратовская спортсменка Ангелина Никифорова, она завоевала бронзу за пройденную дистанцию в 200 метров на спине.

ИСТОЧНИК KP.RU