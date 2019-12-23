Саратовская спортсменка взяла бронзу международного турнира
В Петербурге с 19 по 22 декабря состоялся XIII Международный турнир по плаванию «Кубок Владимира Сальникова».
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, выступало более 300 спортсменов из Беларуси, Латвии, Пакистана, Македонии, Армении, Молдовы, Казахстана, Кыргызстана и с Кубы.
Отметим, что соревнования внесены в календари Международной федерации плавания (FINA) и Европейской лиги плавания (LEN). Кубок Владимира Сальникова проходит при поддержке правительства Санкт-Петербурга, Всероссийской федерации плавания и Федерации плавания Санкт-Петербурга.
Россию представляла саратовская спортсменка Ангелина Никифорова, она завоевала бронзу за пройденную дистанцию в 200 метров на спине.
ИСТОЧНИК KP.RU