Радаев отметил главные проблемы экономики Саратовской области

СЕГОДНЯ 10:43 2019-12-23T10:53:43+03:00

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Саратовская область принимает участие в 55-ти из 67-ми федеральных проектов, это максимально возможное количество и один из самых высоких показателей в РФ. Об этом на заседании правительства области 23 декабря заявил губернатор Радаев.

При этом он отдельно остановился на проблемах, которые серьезно влияют на конечный эффект в работе по нацпроектам.

Первая из глобальных проблем - низкая плотность населения при значительной территории области. При этом удельный вес сельских населенных пунктов - почти 98%. Это приводит к дополнительной нагрузке на бюджет и дороги. Доля сельского хозяйства в экономике - 12-13% ВРП. хотя в ПФО этот показатель составляет - 6,7%, а по России – всего 4,6%.

Вторая проблема - высокая доля населения нетрудоспособного возраста. Почти треть жителей Саратовской области – 28% - это дети и пенсионеры. По стране этот показатель - 25,5%.

Третья проблема - высокий уровень бедности жителей Саратовской области. Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума в 2018 году превысила 16% (в РФ – 12,6%). Регион занимает 74 место из 85 по среднедушевым денежным доходам в России.

– Мы обязаны учитывать все эти аспекты, чтобы брать на себя реалистичные обязательства, - признал Валерий Радаев.

ИСТОЧНИК KP.RU