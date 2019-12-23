Молодой рецидивист из Саратова признался в краже электроинструментов

СЕГОДНЯ 10:42 2019-12-23T10:42:49+03:00

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Полиция Кировского района раскрыла кражу из чердака дома на проспекте 50 лет Октября.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 19 по 20 октября кто-то унес шуруповерт и перфоратор, общая сумма ущерба составила 12 тыс. рублей.

В субботу, 21 декабря, предполагаемого преступника задержали, им оказался 20-летний безработный саратовец.

Он признался, что сдал чужую технику в комиссионный магазин, у него изъяли залоговый билет.

На мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU