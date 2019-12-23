Саратовские гребцы выиграли четыре медали Кубка Петра Великого

СЕГОДНЯ 10:33 2019-12-23T10:33:30+03:00

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С 20 по 23 декабря, в Липецке прошел Кубок России и Всероссийские соревнования «Кубок Петра Великого» по гребному спорту.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в состязаниях приняли участие более 300 спортсменов из 12 регионов страны.

Так, саратовские гребцы взяли четыре медали соревнований.

Первое место среди юношей до 17 лет взял Вячеслав Колосов, среди юниоров и юниорок до 23 лет серебро получила Валерия Доцева, бронзу Александр Акимов.

Второе место среди мужчин завоевал Алексей Чеперев.

В традиционной эстафете мужская сборная команда Саратовской области взяла серебро.

ИСТОЧНИК KP.RU