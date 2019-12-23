Губернатор Радаев анонсировал новые изменения в составе правительства Саратовской области

СЕГОДНЯ 10:31 2019-12-23T10:31:11+03:00

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Времени на работу над ошибками в властей Саратовской области нет, потому что задач и ответственности в рамках выполнения нацпроектов только добавится. «Погрешности надо исключить» и следует «интенсивно впрягаться в очередной этап нацпроектов». Об этом губернатор Радаев заявил во вступительном слове перед началом заседания регионального правительства 23 декабря.

Он также заметил, что изменения в руководстве правительства и его структуре связаны именно с этим. Он отдельно подчеркнул, что эти изменения будут не последними, контроль с федерального уровня не ослабевает.

- Требования к региональным управленческим командам возросли в разы - пропорционально вложениям государства. С этим связано переформатирование структуры Правительства области. Со следующего года по целому ряду направлений придется и дальше менять стиль работы, корректируя подходы. Поручаю Председателю Правительства подготовить развернутую комплексную аналитику по итогам 2019-го с акцентом на нацпроекты, - заявил Радаев.

ИСТОЧНИК KP.RU