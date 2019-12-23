Рецидивист ограбил магазин ради сока «Добрый» и детской машинке на пульте

СЕГОДНЯ 10:23 2019-12-23T10:23:31+03:00

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Полиция Пугачевского района раскрыла грабеж из местного магазина.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 20 декабря в 20:50 неизвестный пытался ограбить торговую точку ради моющего средства Vanish, коробку сока «Добрый», сковородку и детскую машинку на пульте управления.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 25-летний местный рецидивист, который во всем признался.

У него изъяли похищенное, а на самого завели уголовное дело, после чего отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU