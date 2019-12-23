В Энгельсе грабитель пытался сжеть свое уголовное дело

СЕГОДНЯ 10:08 2019-12-23T10:08:06+03:00

Ему добавили еще одну статью

Изменить размер текста: A A

В Энгельсе Саратовской области в суд направлено уголовное дело о воспрепятствовании расследованию.

Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР региона, в преступлении обвиняют 29-летнего мужчину.

По версии следствия, днем 17 сентября его доставили в изолятор временного содержания по обвинению в грабеже. Ему были выданы материалы уголовного дела для ознакомления . Однако вместо этого мужчина отошел в сторону и спичками начал поджигать документы.

ИСТОЧНИК KP.RU