В Энгельсе грабитель пытался сжеть свое уголовное дело
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В Энгельсе Саратовской области в суд направлено уголовное дело о воспрепятствовании расследованию.
Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР региона, в преступлении обвиняют 29-летнего мужчину.
По версии следствия, днем 17 сентября его доставили в изолятор временного содержания по обвинению в грабеже. Ему были выданы материалы уголовного дела для ознакомления . Однако вместо этого мужчина отошел в сторону и спичками начал поджигать документы.
ИСТОЧНИК KP.RU