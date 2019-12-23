В Саратове двое парней украли имущество из чужого ВАЗа

СЕГОДНЯ 09:52 2019-12-23T09:52:36+03:00

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Полиция Заводского района раскрыла кражу у 30-летнего мужчины.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 20 по 21 декабря неизвестные залезли в его ВАЗ-2114, которая стояла у дома гражданина, и унесли имущество на сумму 8 тыс. рублей.

Стражи порядка задержали 17 и 19-летних парней по подозрению в краже, у них изъяли похищенное.

На юношей завели уголовные дела и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU