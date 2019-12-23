В Саратове двое парней украли имущество из чужого ВАЗа
Преступление произошло в Заводском районе
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Полиция Заводского района раскрыла кражу у 30-летнего мужчины.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 20 по 21 декабря неизвестные залезли в его ВАЗ-2114, которая стояла у дома гражданина, и унесли имущество на сумму 8 тыс. рублей.
Стражи порядка задержали 17 и 19-летних парней по подозрению в краже, у них изъяли похищенное.
На юношей завели уголовные дела и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU