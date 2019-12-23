2019-12-23T09:49:13+03:00
Общество

«Театралика» из Саратова представит Россию на Всемирном фестивале в Японии

Их спектакль вышел в финал
Дарья Вострикова
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Спектакль «Гадкий утёнок» студии «Театралика» из Саратова в постановке режиссёра Анжелики Лозановски стал финалистом «The TOYAMA World Festival of Children’s Theatre in 2020» - Всемирного фестиваля детских театров 2020, который пройдёт с 18 по 22 августа в Японии, в городе Тояма.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, мероприятие проходит с 1990 года, один раз в два года в одной из стран мира и каждые четыре года в Германии в городе Линген. В 2020 году в шорт-лист проекта попала «Театралика» и именно этот театр будет представлять на Всемирном фестивале Россию.

Мероприятие проходит без конкурсной основы, поэтому призы присуждаться не будут, так как основная цель фестиваля - достижение взаимопонимания и дружбы между участниками. Пройдут открытые обсуждения спектаклей сразу после выступлений и отзывы критиков.

Напомним, пластическая драма «Гадкий утёнок» стала призером масштабного конкурса ПФО «Театральное Приволжье», инициированного полпредом Президента РФ в ПФО Игорем Комаровым. Коллектив выиграл второе место в номинации «Лучший школьный спектакль» и победу в номинации «Лучший актёр школьных спектаклей».

ИСТОЧНИК KP.RU

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