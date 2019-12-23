В Саратове студент пытался украсть алкоголь

СЕГОДНЯ 09:43 2019-12-23T09:43:16+03:00

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Полиция Волжского района раскрыла кражу из магазина на Набережной Космонавтов.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 21 декабря с 15:30 до 15:36 неизвестный пытался унести алкоголь на сумму свыше 2 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 20-летний студент, который ранее привлекался к ответственности за наркотики.

Парня отпустили под подписку о невыезде ждать решения уголовного дела, а похищенное изъяли.

ИСТОЧНИК KP.RU