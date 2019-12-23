Бродячие собаки оккупировали дорогу в детский сад в Саратовском районе

СЕГОДНЯ 09:41 2019-12-23T09:41:46+03:00

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Жители Саратовского района продолжают жаловаться на стаи бродячих собак.

Напомним, ранее «КП-Саратов» писала, что в поселке Тепличный животные терроризируют горожан. По словам жителей, собаки облюбовали дорогу в школу, что сильно пугает детей.

- Доброе утро.Вопрос администрации: кода вы начнете заниматься отловом собак в Александровке? Я думаю, что излишне писать, что их тьма-тьмущая! Красный Текстильщик вовсю занимается, а мы каждый раз все ждем, — написала в чате жителей одна из горожанок.

Другие ее поддержали. Говорится, в частности, о стае собак на в поселке Березина Речка.

- Вчера стая из 8 собак была у мусорки — сообщила другая жительница.

Один из участников чата опубликовал видео со стаей собак в районе детского сада села Александровка. При этом отмечается, что удалось заснять только часть бродячих животных.

Граждане предлагают звонить губернатору с просьбой решить проблему.

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ИСТОЧНИК KP.RU