Ночью парни разбились в ДТП под Горным
Возле поселка Горный Саратовской области перевернулся ВАЗ
ДТП под Горным. Водитель погиб
Изменить размер текста:
Минувшей ночью, около 01.00 произошла смертельная авария на 15 км дороги Горный – Березово в Краснопартизанском районе Саратовской области.
По данным областного ГИБДД, на ночной трассе 21-летний водитель ВАЗ-21099 не справился с управлением, машина слетела с дороги в кювет и там перевернулась. Юный водитель погиб на месте от полученных травм. Его 17-летний пассажир госпитализирован.
.
ИСТОЧНИК KP.RU