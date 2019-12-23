Ночью парни разбились в ДТП под Горным

СЕГОДНЯ 09:41 2019-12-23T09:55:53+03:00

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Минувшей ночью, около 01.00 произошла смертельная авария на 15 км дороги Горный – Березово в Краснопартизанском районе Саратовской области.

По данным областного ГИБДД, на ночной трассе 21-летний водитель ВАЗ-21099 не справился с управлением, машина слетела с дороги в кювет и там перевернулась. Юный водитель погиб на месте от полученных травм. Его 17-летний пассажир госпитализирован.

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ИСТОЧНИК KP.RU