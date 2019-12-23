Саратовцам рассказали, как выбрать новогоднюю елку

СЕГОДНЯ 09:40 2019-12-23T09:44:03+03:00

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Эксперты Управления Роспотребнадзора по Саратовской области рассказали о том, как правильно выбрать праздничную елку.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, приобрести новогоднее дерево можно на городском ёлочном базаре или в лесничестве или на ярмарке. Это должна быть официальная точка продаж, где у продавца есть договор с питомником елей о покупке деревьев.

Лучше всего идти за елкой в двадцатых числах декабря, чтобы она не успела осыпаться. Дерево должно быть с одной макушкой, ровным, достаточно толстым стволом без трещин, гибкими ветками, эластичными и крепко держащимися на ветках иголками изумрудного цвета. Проверить прочность можно так: сткунуть стволом дерева о землю или потрясти ель.

От хвоинок, растертых в ладонях, должен ощущаться характерный запах хвои.

Попросите продавца упаковать покупку в пластиковую сетку, а дома дайте дереву постепенно адаптироваться к теплу, поместив на 2-3 часа в прохладное место, например, на балкон.

Если вы решили приобрести искусственную красавицу, нужно смотреть: ветки должны быть надежно закреплены, не осыпаться и не отрываться. На концах ветвей не должно быть острых краёв, оголённой проволоки, зазубрин.

Она может пахнуть пластиком, но не чем-то химическим.

На упаковке елки обязательно должна присутствовать информация о пожарной безопасности. Электрические гирлянды – частый элемент украшения ёлки, и если материал, из которого сделано новогоднее дерево, легко воспламеняется, то последствия могут быть весьма плачевными.

Нужно убедиться в наличии сертификата качества, информации о елке: дате изготовления, правил и условий эксплуатации на русском языке.

Соблюдение этих несложных правил позволит сделать атмосферу в вашем доме праздничной без негативных сюрпризов.

ИСТОЧНИК KP.RU