Девушка из Самарской области приехала в Саратовскую в поисках работы и ограбила пенсионерку
В Ивантеевском районе Саратовской области 18-летняя девушка обокрала пенсионерку.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, юная грабительница приехала из города Чапаевск Самарской области.
Девушка с компанией в поисках работы прибыла в село Ивантеевского района 22 августа. Там они зашли во двор к 70-летней местной жительнице. Пока остальные разговаривали с пенсионеркой, девушка зашла в дом и украла 22 тыс. рублей.
Вскоре потерпевшая обнаружила пропажу денег, и ее муж вместе с соседями догнал машину, на которой уехала злоумышленница. На место были вызваны сотрудники полиции. Девушка вернула деньги сразу.
В суде она полностью признала вину. Суд приговорил ее к штрафу 110 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU