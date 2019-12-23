Девушка из Самарской области приехала в Саратовскую в поисках работы и ограбила пенсионерку

СЕГОДНЯ 09:24 2019-12-23T09:24:27+03:00

После обнаружения преступления она вернула деньги

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В Ивантеевском районе Саратовской области 18-летняя девушка обокрала пенсионерку.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, юная грабительница приехала из города Чапаевск Самарской области.

Девушка с компанией в поисках работы прибыла в село Ивантеевского района 22 августа. Там они зашли во двор к 70-летней местной жительнице. Пока остальные разговаривали с пенсионеркой, девушка зашла в дом и украла 22 тыс. рублей.

Вскоре потерпевшая обнаружила пропажу денег, и ее муж вместе с соседями догнал машину, на которой уехала злоумышленница. На место были вызваны сотрудники полиции. Девушка вернула деньги сразу.

В суде она полностью признала вину. Суд приговорил ее к штрафу 110 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU