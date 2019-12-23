2019-12-23T09:16:25+03:00
Происшествия

Балашовский суд отказался смягчать срок закладчику за рюкзак с наркотиками

Гражданин проведет 10,5 лет в тюрьме
Дарья Вострикова
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Балашовский суд 8 октября приговорил 24-летнего рецидивиста из Воронежа к 10,5 годам исправительной колонии строгого режима.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, 20 ноября 2018 года мужчина пытался оставить рюкзак, в котором лежало 159 граммов наркотиков, около одного из домов на Уральской улице в Балашове, где его задержали.

Мужчина подал апелляцию, считая выводы суда о доказанности вины в покушении на сбыт наркотических средств необоснованными.

Наказание мужчине оставили без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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