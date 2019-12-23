Балашовский суд отказался смягчать срок закладчику за рюкзак с наркотиками
Гражданин проведет 10,5 лет в тюрьме
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Балашовский суд 8 октября приговорил 24-летнего рецидивиста из Воронежа к 10,5 годам исправительной колонии строгого режима.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, 20 ноября 2018 года мужчина пытался оставить рюкзак, в котором лежало 159 граммов наркотиков, около одного из домов на Уральской улице в Балашове, где его задержали.
Мужчина подал апелляцию, считая выводы суда о доказанности вины в покушении на сбыт наркотических средств необоснованными.
Наказание мужчине оставили без изменения.
ИСТОЧНИК KP.RU